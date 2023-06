Dziś bawią się najmłodsi z całego Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie Przedszkola "Żagielek" trwają zabawy dla maluchów z całego Szczecina.

Zabawy, konkursy, dmuchany zamek, trzy wozy policyjne i straż pożarna - to atrakcje z jakich korzystają dzieci.



- Fajnie jest tutaj, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. - Do tego jest zamek i więcej jakiś atrakcji. - Jest Dzień Dziecka i będziemy was lubić na cały dzień - mówiły dzieci.



- Dzień Dziecka jest oczywiście przede wszystkim dla dzieci, ale jest też dla nas dorosłych. Bo my jesteśmy dalej trochę dziećmi, tylko nieco starszymi. Dla naszych rodziców i dziadków będziemy dziećmi. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy my jako dorośli, patrząc na dzieci swoje, naszych znajomych lub te z którymi mamy kontakt, jednak wciąż się od tych dzieci trochę uczyli - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



Organizatorem wydarzenie prócz wojewody, jest kurator oświaty Katarzyna Koszewska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.