Suwerenna Polska: kraj jest zagrożony także ze strony brukselskich biurokratów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Piotr Ciepluch, wiceminister sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Suwerenność Polski jest dziś zagrożona, nie tylko ze wschodu, ale także ze strony brukselskich biurokratów - mówił w podczas konferencji prasowej w Szczecinie wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha z Suwerennej Polski.

Według ministra, brukselscy urzędnicy działają przeciw chrześcijaństwu, chcą zawłaszczyć polskie lasy i narzucają absurdalne rozwiązania jak Fit for 55.



- Stąd cały szereg pozytywnych projektów, które ze strony naszego środowiska wyszły. Takich, jak obywatelskie projekty ustawy: Inicjatywa w obronie chrześcijan. Niemalże rok temu zebraliśmy pół miliona podpisów. Druga inicjatywa obywatelska to w obronie Lasów Państwowych. Instytucje unijne, wbrew obowiązującym przepisom, próbują zawłaszczyć ponad 1/3 naszego terytorium - mówił Cieplucha.



Radny Dariusz Matecki przedstawił główne postulaty partii - „Szóstka Suwerennej Polski”. To to m.in. obrona złotówki, stop ideologii gender i odrzucenie nowego traktatu tworzącego jedno państwo UE w miejsce państw narodowych.