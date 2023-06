Wyspy na DK 26

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Bezpieczniej na drodze krajowej nr 26 - chodzi o odcinek między Myśliborzem a Chojną.

- Otrzymaliśmy zapewnienie środków ze strony ministra infrastruktury, który zatwierdził program inwestycji na budowę wysp spowalniających na DK 26 w miejscowości Sobienice. W tym miejscu powstaną wyspy, które rozdzielą kierunki ruchu. Będzie to też sygnał, że jest wjazd do miejscowości. To takie spowolnienie ruchu - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Przetarg na wykonanie inwestycji zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.