Zasięgu telefonicznego w tunelu nie ma tylko na niewielkim fragmencie

Nadajników sieci komórkowej w samym tunelu na razie nie ma, ale niewykluczone, że będą - informuje świnoujski magistrat.

Branżowe portale w ostatnich dniach poinformowały, że wewnątrz budowli, która połączy wyspy Uznam i Wolin. nie będzie zasięgu telefonicznego, bo nie zainstalowano tam przekaźników.Nadajniki póki co są, ale w okolicach wjazdów i tylko jednego operatora - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz.- Być może w tej chwili niewielki fragment, kilkadziesiąt sekund przejazdu, jest nie objęty zasięgiem. Natomiast nic kategorycznie takiego nie można powiedzieć, że w przyszłości tego zasięgu GSM nie będzie - mówi Jaz.Bezpieczeństwo jest zapewnione - uspokajał rzecznik prezydenta Świnoujścia.- Jak się coś zdarzy w tunelu nieszczęśliwego, czego oczywiście byśmy sobie nie życzyli, to są tam punkty alarmowe SOS, tak jak np. przy autostradach. Ich łączność jest zapewniona do właściwych komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - mówi rzecznik.Tunel ma być otwarty pod koniec miesiąca. W przejmie go miasto i mogą zostać podjęte decyzje o instalacji przekaźników.