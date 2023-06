Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin / Archiwum]

XIX-wieczny zabytkowy instrument odzyskuje dawny blask - rozpoczął się kolejny etap renowacji organów Grüneberga w Połczynie-Zdroju.

- W kościele mariackim trwa montaż miechów organów. To specjalne urządzenia, które doprowadzają powietrze do instrumentu. Powstały po wielomiesięcznej pracy organistów i organmistrzów. Trzeba było zbadać istniejące do dziś instrumenty Grüneberga, żeby odtworzyć jego pierwowzór - mówi połczyński organista Michał Dziedzic.



- Konstrukcja, która jest odtwarzana wewnątrz świątyni, to tak zwane płuca organów - mówi Witalij Czyżewski z Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum".



Odbudowa miechów organowych to dopiero jedna czwarta prac nad renowacją zabytkowego instrumentu. Całość kosztować będzie nawet dwa miliony złotych. Część prac prowadzonych jest dzięki wsparciu ze środków unijnych i społecznych zbiórek.



Zabytkowe dziewiętnastowieczne organy Grüneberga w Połczynie-Zdroju mają odzyskać swój blask w ciągu najbliższych 2-3 lat.