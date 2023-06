Szkoła w Drawnie wyremontowana dzięki ogromnej dotacji rządowej [ZDJĘCIA]

Nowy dach, elewacja, ocieplenie budynku i oświetlenie, a także remont centralnego ogrzewania - taki prezent z okazji Dnia Dziecka dostali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie. Dzięki dofinansowaniu na termomodernizację budynku z Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 90 procent dzieci będą się uczyć w bardziej komfortowych warunkach.

A jak było wcześniej? O tym mówią uczęszczający do 8 klasy. - Wcześniej było widać, że ściany są zniszczone. Teraz jest bardzo ładnie pomalowane, z przyjemnością można patrzeć, nie wstydzić się. - Przyjemnie się chodzi, ładnie to wszystko jest dobrane. - Jest estetycznie. - Jest cieplej, dobry prezent na Dzień Dziecka.Dzięki termomodernizacji wszystkie dziury w budynku zostały załatane - podkreśla Joanna Markiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Drawnie. - Nie cieknie nam z dachu, ale także są duże oszczędności, jeśli chodzi o energię elektryczną oraz gaz. Mamy znacznie niższe opłaty i dzięki temu możemy wykorzystać pieniądze na inne cele.Pomagamy w miejscach, gdzie gminy nie było by stać na tak wielkie inwestycje - zaznacza Czesław Hoc, poseł PiS. - Te pieniądze w kwocie ponad czterech milionów złotych, to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych. Cieszymy się wspólnie, jednocześnie sprawiając radość dzieciom.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację szkoły w Drawnie wynosi ponad 3,5 miliona złotych.