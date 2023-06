Jest wstępna zgoda w KE na przedłużenie unijnego zakazu importu z Ukrainy

Jest wstępna zgoda w Komisji Europejskiej na przedłużenie unijnego zakazu importu z Ukrainy do września, ale rozmowy jeszcze trwają - dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika weszła w życie 2 maja i miała obowiązywać do 5 czerwca.

Z wcześniejszych ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynikało, że Ursula von der Leyen jest zwolenniczką zniesienia zakazu. Jednak gabinety komisarzy dały zielone światło dla przedłużenia do września.Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział przedwczoraj brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że sytuacja na rynku zbóż jest nadal trudna i że unijny zakaz powinien być przedłużony, jeśli nie do końca roku, to przynajmniej do października. Rolnicy tymczasem wskazują na to, że ziarna kukurydzy zbierane są od października do grudnia i że przedłużenie powinno nastąpić do końca roku.