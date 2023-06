NATO chce dać dodatkowe gwarancje dla Ukrainy

NATO chce dać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po zakończonym w Oslo spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. W ten sposób zachód ma przygotować ukraińską armię na ewentualne kolejne rosyjskie ataki w przyszłości.

Sekretarz generalny Sojuszu poinformował w Oslo, że NATO pracuje nad specjalnym pakietem pomocowym dla ukraińskiej armii."Ma to dać Ukrainie możliwość obrony i odstraszania na długi czas oraz pomóc w odbudowie sektora obrony i bezpieczeństwa. Dzięki temu wojsko przejdzie transformację od sowieckiej doktryny, uzbrojenia i szkolenia do pełnych standardów NATO" - wyjaśnił Jens Stoltenberg.W planach jest także podniesienie istniejącej przy Sojuszu Komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady. Władze NATO chcą, by konkretne decyzje w sprawie planu pomocowego zostały podjęte na lipcowym szczycie w Wilnie. Sprzeciwiają się jednak temu Węgry.Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił po spotkaniu w Oslo, że w Sojuszu jest zgoda co do tego, że Ukraina będzie członkiem NATO, chociaż nie wiadomo, kiedy to może się stać."Wszyscy zdają sobie sprawę, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, bo Ukraina jest częścią zachodniej architektury bezpieczeństwa. Jak niektórzy wskazywali, ma najbardziej doświadczoną, "najlepiej ostrzelaną" armię wśród państw, które tworzą tę architekturę bezpieczeństwa" - powiedział szef polskiego MSZ.Wsparcie dla Ukrainy będzie obok wzmocnienia wschodniej flanki NATO najważniejszym tematem rozmów na szczycie Sojuszu zaplanowanym na lipiec w Wilnie.