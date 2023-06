Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Arkonka otworzyła się dla spragnionych wodnych atrakcji. Głównie najmłodszych, którzy na kąpielisku świętowali dzień dziecka i którym niestraszna lodowata woda.

- Pływamy, jest fajnie, idealnie, mimo, że woda jest lodowata to i tak fajnie. - Jak dla mnie za zimna woda, jeszcze się nie kąpałam - mówią wypoczywający.



Oprócz basenów na Arkonce są również korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod oraz boiska do siatkówki plażowej czy skatepark. Na miejscu można też coś zjeść, bo działają i bary. Teraz szczecińska Majorka będzie czynna od poniedziałku do czwartku między godziną 10 a 19, a w weekendy do 20.



Pozostałe kąpieliska tradycyjnie otwierają się w połowie czerwca.