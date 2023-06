NATO naciska na Turcję w sprawie Szwecji

NATO naciska na Turcję, by jak najszybciej zgodziła się na przyjęcie Szwecji do Sojuszu. O sprawie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych państw NATO na posiedzeniu w Oslo. Na razie nie widać jednak zmiany stanowiska Turcji.

Turcja blokuje ratyfikację niezbędnych dokumentów, bo domaga się wydania przez Szwecję kurdyjskich opozycjonistów, których nazywa terrorystami. Pod naciskiem Ankary Sztokholm zaostrzył prawo w tym zakresie.Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział z kolei rozmowy z tureckimi władzami. Wspomniał na rozmowę z prezydentem Erdoganem z tego tygodnia. Zapowiedział, że w najbliższym czasie pojedzie do Turcji."Cieszę się, że w Szwecji wchodzi dzisiaj nowe prawo antyterrorystyczne" - powiedział Jens Stoltenberg.Na razie jednak nie widać zmian w stanowisku Turcji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau relacjonował dziennikarzom wypowiedź tureckiego ambasadora przy NATO w trakcie rozmów w Oslo."Wszystko postępuje zgodnie z oczekiwaniami tureckimi, stosowne akty prawne po stronie szwedzkiej zostały już przyjęte. Turcja zastrzega sobie prawo, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzenia zasad wdrażania tej legislacji" - relacjonował Zbigniew Rau.Turcja zgodziła się w ostatnich tygodniach na wejście Finlandii do NATO, ale zablokowała wejście Szwecji. Politycy Zachodu mają nadzieję, że turecki prezydent da teraz zielone światło po tym, jak został wybrany na kolejną kadencję.Wejście Szwecji blokują też Węgry - Budapeszt także nie ratyfikował odpowiednich dokumentów. Sekretarz generalny NATO mówił dzisiaj, że jest pewien, iż Węgry zgodzą się na akcesję, a szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił wczoraj dziennikarzom, że Budapeszt nie odgrywa już w tej sprawie znaczącej roli.Szwecja i Finlandia przez wiele lat pozostawały neutralne, ale po rosyjskiej agresji na Ukrainę rozpoczęły starania o wejście do NATO.