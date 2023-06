Fot. pixabay.com / Santa3 (CC0 domena publiczna)

Policja w Gryfinie wyjaśnia, co wydarzyło się na terenie skateparku przy ulicy Sportowej. Jak podaje portal chojna24.pl dorosły mężczyzna miał uderzyć w twarz nastolatka.

14-latek z urazem szczęki przetransportowany został do szpitala w Szczecinie. Do zdarzenia doszło 31 maja. Policja zatrzymała 22-latka - to mieszkaniec powiatu myśliborskiego.



Za popełniony czyn mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.