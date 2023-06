Fot. pixabay.com / christels (CC0 domena publiczna)

Uwaga na wilki - ostrzega gmina Trzcińsko-Zdrój. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

To reakcja na informacje od o obecności wilków w gminie. Sygnały pochodzą od mieszkańców.



Urzędnicy przypominają, by nie podchodzić do tych zwierząt, a by odstraszyć wilka trzeba podnieść ręce i nimi energicznie machać, krzyczeć i ewentualnie rzucić w zwierzę przedmiotami jakie mamy pod ręką.



W przypadku spotkania wilka warto poinformować Urząd Gminy w Trzcińsku-Zdroju lub Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.