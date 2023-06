Dzień Weterana na Wałach Chrobrego. Zmiana organizacji ruchu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiana organizacji ruchu na Wałach Chrobrego w związku z organizacją Dnia Weterana. Chodzi o ulice przy Urzędzie Wojewódzkim.

Po południu zamknięte dla ruchu pojazdów będą ulice: Wały Chrobrego - od skrzyżowania z ul. Wawelską do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego; ulica Wawelska oraz ulica Szczerbcowa na odcinku od Wałów Chrobrego do skrzyżowania z ul. Jarowita.



Ograniczenie obowiązywać będzie od godz. 17 (piątek) do godz. 20 w sobotę.



Z okazji Dnia Weterana w sobotę w południe na Wałach Chorego odbędzie się uroczysty apel wojskowy. Później zaplanowano pokaz musztry i piknik.



Z kolei dziś o godz. 19.30 w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się koncert muzyki wojskowej.