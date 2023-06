Prezydent Kołobrzegu otrzymała wotum zaufania

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Kołobrzegu z absolutorium. Opozycja nie szczędzi jednak krytyki w zarządzaniu miejskimi finansami.

Absolutoryjna sesja w Kołobrzegu zaczęła się od przedstawienia raportu o stanie miasta. Wynika z niego, że w ciągu ubiegłego roku Kołobrzeg odwiedziło blisko 650 tysięcy turystów, a ruch turystyczny wraca do poziomu sprzed pandemii. Łączne wydatki majątkowe miasta w tym okresie to ponad 51 mln zł, z czego 13 zostało przeznaczonych na drogi.



To właśnie na finanse zwracała uwagę opozycja. Przewodniczący klubu PiS Maciej Bejnarowicz mówił o zaniedbaniach w gospodarowaniu miejskimi nieruchomościami.



- Nie aktualizowane były wyceny związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości. Lekką ręką - my to policzymy dokładniej, bo to jest bardzo istotna kwestia, ale co najmniej 20 mln złotych straciliśmy. Szukamy pieniędzy na wszystko. I argument, że pieniędzy na coś nie ma, w tle tego faktu, on jest nie do przyjęcia - mówił Bejnarowicz.



Ostatecznie pomimo braku poparcia opozycji, prezydent Kołobrzegu otrzymała od Rady Miasta wotum zaufania, większość rady przegłosowała też absolutorium dla Anny Mieczkowskiej.