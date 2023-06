Nowy plac zabaw w Stargardzie otwarty [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Otwarcie naukowego placu zabaw rozpoczęło w Stargardzie imprezy pod hasłem „Zaczarowanego Dnia Dziecka”. Plac nieopodal Bramy Wałowej udostępniono w samo południe. To pierwsza tego typu atrakcja. Opiekę nad placem przejmie Stargardzkie Centrum Nauki Filary. Projekt powstał w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Z urządzeń, jakie przekazano do dyspozycji przy Bramie Wałowej, mogą korzystać dzieci w wieku od ośmiu lat.



Anita Kubera z SCN Filary podkreśla, że to doskonała okazja do aktywnej zabawy w plenerze. - W pięknych okolicznościach przyrody, przy rzece Inie. To eksponaty, które będą nawiązywały do ekspozycji Stargardzkiego Centrum Nauki Filary. Będzie to fajne miejsce do spędzenia czasu.



Tym bardziej, że zainstalowane tam urządzenia przyciągają uwagę zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.



- Będzie model jednomasztowca, który pływa po naszych wodach, wielka równoważnia, waga szalkowa, pozytywka oraz dźwig. Z innych ciekawych urządzeń to bieżnia kołowa, wieża oblężnicza, rury foniczne stosowane do komunikacji w fortach i zamkach. Lustra przestrzenne, kalejdoskop, mikroskop, prądnica przekształcająca energię mechaniczną w elektryczną oraz stacja pogodowa. Każdy będzie mógł cudowanie spędzać na tym placu czas - dodaje Kubera.



Koszt budowy naukowego placu zabaw wyniósł ogółem 285 tys. zł. Zainstalowano tu również kamery monitoringu, które zapewnią bezpieczeństwo i nadzór nad sprzętem. SCN „Filary” zachęca do przetestowania placu przez czerwcowy weekend.