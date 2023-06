75. elewów złożyło przysięgę wojskową [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To pierwszy krok żołnierskiej drogi i służby w wojsku. Wcześniej szkolili się przez miesiąc w Służbie Przygotowawczej 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Teraz prawie wszyscy deklarują, że chcą zostać żołnierzami zawodowymi. Bronić niepodległości i granic Rzeczpospolitej przysięgali nowi szeregowi polskiej armii.



- Od zawsze marzyłam o służbie wojskowej. Chciałam służyć dla ojczyzny. Jestem silna, Chcę być bardziej wytrwała niż jestem, spełniać dla ojczyzny i mam nadzieję, że mi się to uda - mówi szeregowy elew Klaudia Machajewska.



- W szkole już nawet myślałem o tym, żeby wstąpić do wojska. Ciągnęło mnie zawsze w te klimaty. Tak zostało - mówi szeregowy elew Szymczak.



- Ważne jest to, że to są ochotnicy. Sami zdecydowali się do nas przyjść. Wiedzieli z czym się będą mierzyć. Kilka rzeczy mogło ich zdziwić. Wyrazem ich determinacji, ale naszego profesjonalnego podejścia do szkolenia jest to, że wszyscy je szczęśliwie zakończyli - mówi pułkownik Roman Brudło, zastępca dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej.



W szeregi 12. Brygady Zmechanizowanej wstąpi 33. elewów, reszta wybierze inne jednostki wojskowe w całym kraju.