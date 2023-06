"To dzień oddania hołdu i pamięci dla żołnierzy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Jest to możliwość podziękowania weteranom - żołnierzom, którzy brali udział w misjach pokojowych.

Dla nas świętem jest sam fakt, że się o nas pamięta - podkreśla Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.



- To, że taki dzień powstał 2011 roku, to bardzo ważne. Polskich żołnierzy od 1953 r. w misjach było naprawdę wielu, kilkadziesiąt tysięcy. I wśród nich jest grupa, która została w szczególny sposób poszkodowana. Jest grupa tych, która poległa. To dzień oddania pewnego rodzaju hołdu i pamięci dla żołnierzy - mówi Kloc.



Pamięć o polskich żołnierzach jest w miejscach, w których służyli poza granicami kraju - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Te misje, które były wykonane w Libanie, Syrii, Afganistanie, Iraku, nad Morzem Śródziemnym i w dziesiątkach innych niezliczonych miejsc i które wciąż są wykonywane, mają ten pierwiastek misji polskiego żołnierza. Żołnierza, który niesie pomoc, który ma w sercu Polskę, ale widzi także potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi, który mówi innym językiem, który czasami jest na innym kontynencie - mówi Bogucki.



Od 70 lat w ponad 89. operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy i członków personelu wojskowego.