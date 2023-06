Rosomaki, Abramsy i mnóstwo sprzętu na szczecińskim pikniku wojskowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Koncert orkiestry, prezentacja sprzętu Wojska Polskiego i armii USA, pokaz musztry i walki wręcz w wykonaniu klasy mundurowej - to wszystko można było zobaczyć przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Odbył się tam piknik wojskowy z okazji obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Oprócz amerykańskich czołgów Abrams, można było zobaczyć Rosomaki jeżdżące w 12. Brygadzie Zmechanizowanej.- To jest KTO Rosomak, czyli kołowy transporter opancerzony. Służy do przewozu żołnierzy w dane miejsce. Samo wnętrze może być ciekawe dla osób, które nigdy go nie widziały. Można wejść, zobaczyć, obejrzeć. - Prezentujemy swój osprzęt, który na co dzień używamy w służbie Mamy kamizelki kuloodporne, taktyczne, karabinek Mini Beryl, hełm z noktowizją. - mówili żołnierze 12BZ.- Wielkość. Wydawało się, że są dosyć mniejsze niż się rzeczywiście wydają. - Ma taki celownik, że celuje się i można przybliżyć. - Widzę tylko fioletowe i zielone. - Ten karabin skradł moje serce - mówili odwiedzający.Piknik Wojskowy trwał do godziny 18.