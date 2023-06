S6 realizowana na wszystkich odcinkach. Trwa budowa S11

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podsumował w Koszalinie stan realizacji ważnych dla regionu inwestycji w ramach akcji „Trasa dotrzymanego słowa”.

- Pomorze środkowe to wielki plac budowy - powiedział wiceminister. Jak podkreślił, dzięki rządowemu wsparciu budowane są między innymi drogi ekspresowe.



- To droga życia, która przez lata nie była wpisana do programu dróg. Nie było na nią finansowania. Pierwszy raz zostało zagwarantowane w 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ramach drogi S11, jest w tej chwili realizowany odcinek Koszalin-Bobolice i zostanie oddany do użytku do końca września. Takie są plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówił Szefernaker.



W ramach „Trasy dotrzymanego słowa” politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają kolejne powiaty i wskazują projekty zrealizowane w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.