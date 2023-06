Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga przedsiębiorcy - ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej - przypomina ZUS. Można to zrobić jeszcze jutro.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Termin został wydłużony na prośbę podatników.



- Wniosek o zwrot nadpłaty generuje ZUS, przedsiębiorca znajdzie go na swoim profilu na PUE i przez ten profil potwierdzony i podpisany formularz musi przesłać do ZUS w tym nowym, wydłużonym terminie do 5 czerwca. Gdyby wniosek sam się nie wygenerował, to można go sporządzić na swoim profilu PUE - instruuje Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS.



Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek najpóźniej do 3 sierpnia.