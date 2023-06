Rodzina, przyjaciele i Szczecin pożegnają Mirosławę Masłowską

Dziś ostatnie pożegnanie byłej posłanki na Sejm i radnej Szczecina. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Mirosława Masłowska zmarła 29 maja po długiej chorobie. Miała 80 lat. Oprócz działalności politycznej była również chirurgiem i zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem sanitarnym.- Przede wszystkim to była bardzo życzliwa osoba. To był i prawdziwy człowiek, i prawdziwy lekarz. Zawsze można było w różnych sytuacjach, jak się zwróciło do niej o pomoc, nie zamykała się w kręgu swoich spraw osobistych, ale starała się wyciągnąć rękę do innych - podkreślił.Tak Mirosławę Masłowską wspominał Kazimierz Drzazga, działacz pierwszej Solidarności i opozycji antykomunistycznej.Żałobna msza święta odbędzie się o godzinie 10 w szczecińskiej katedrze. A później o godz. 12 pożegnanie na cmentarzu w Dąbiu.