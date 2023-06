Choć cierpi na poważna chorobę, nie traci nadziei i pogody ducha - 11-letni Kuba ze Stargardu ma nowotwór i potrzebuje pomocy.

Nic nie wskazywało na tak poważna chorobę. Chłopiec uderzył się w nogę i skarżył się na ból. Wyglądało to na zwichnięcie. Bóle jednak powracały. W listopadzie ubiegłego roku zdiagnozowano u niego guza kości strzałkowej - mięsak Ewinga.Jeszcze w tym samym miesiącu przeszedł chemioterapię. Później usunięto mu również kość strzałkową. To jednak nie koniec leczenia; przed nim kolejne zabiegi i radioterapia.Leczenie i rehabilitacja są jednak bardzo drogie i przekraczają możliwości finansowe rodziny. Dlatego zdecydowała ona założyć zbiórkę na portalu siepomaga.pl Do uzbierania jest 50 tysięcy złotych.