Kości z polimerów. Drukarka 3D na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]

To jedyna taka maszyna w Polsce - specjalistyczna drukarka 3D trafiła do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jest wyjątkowa, bo ma certyfikaty, które pozwalają na drukowanie przedmiotów do celów medycznych. Będzie używana we wspólnym projekcie, który ZUT prowadzi z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Naukowcy wspólnie będą pracować nad drukowaniem implantów kości z polimerów.- Ustawiamy wszystkie parametry; temperatura druku to 440 stopni Celsjusza. Po zakończeniu wydruku zdejmujemy ten element. Taki implant drukuje się około 40 minut. Jest to drukarka pracująca metodą wytłoczenia roztopionego polimeru warstwa po warstwie. To metoda bardzo znana, aczkolwiek w zastosowaniach medycznych świeżo dopuszczona. Jest to jedyne w Polsce urządzenie produkcji niemieckiej, które uzyskało certyfikat medyczny, żeby te wydrukowane elementy mogły zostać wszczepione do ciała ludzkiego - tłumaczył dr inż. Maciej Królikowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Na drukarce będą drukowane implanty PEEK, czyli z polimerów. To tworzywo może zastąpić kość i jest alternatywą dla tytanu.