Kolejna zmiana organizacji ruchu na przebudowywanej drodze krajowej numer 3.

Planowana jest we wtorek lub w środę na odcinku między miejscowościami Dargobądz i Sułomino.



- Będzie to zjazd, odbicie na lewą jezdnię. Jest to nowo projektowany odcinek jezdni, ona jest wykonana na razie w warstwie wiążącej. W przyszłym roku planujemy jej fizyczne zakończenie - zapowiada dyrektor budowy, Łukasz Świerkowski.



W pełni przebudowaną krajową "trójką" kierowcy pojadą w połowie przyszłego roku.