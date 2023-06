Zaskroniec. źródło: https://pixabay.com/pl/1287436/brenkee/CC0 - domena publiczna Fot. OSP Ustronie Morskie - https://www.facebook.com/profile.php?id=100064704668073

Na swojej posesji znalazł węża i wezwał strażaków - zgłoszenie otrzymali druhowie z OSP w Ustroniu Morskim.

Jak informował mieszkaniec, wąż miał znajdować się w pomieszczeniu gospodarczym. Strażacy ruszyli na pomoc. Na miejscu jednak okazało się, że nie jest to jadowity wąż, którego należy się bać, a zaskroniec.



To niegroźny i niejadowity gatunek węża; nie trzeba się go obawiać. Strażacy złapali go i wypuścili w bezpieczne dla niego miejsce.