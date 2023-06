"Nie ma programu, nie ma pomysłów, jest nienawiść i agresja opozycji"

Nienawiść nigdy nie daje zwycięstwa; zawsze ci, którzy nienawidzą w polityce przegrywają - mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin Marcin Bedka, lider Konfederacji na Pomorzu Zachodnim.

Polityk w ten sposób odniósł się do hejtu, jaki towarzyszył opozycji przy organizacji dzisiejszego marszu w Warszawie.- Gdyby ten marsz był w innym tonie , w tonie pomysłów i rozwiązań, którymi trzeba przykryć słabe rządy PiS-u, które mamy za sobą, to podejrzewam, że by odniósł sukces. Natomiast bazowanie tylko na nienawiści jest bardzo smutne - ocenił.Poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że opozycja nie ma programu, poza "wyzwiskami i bluzgami". W ten sposób odniósł się do nagrania aktora Andrzeja Seweryna.- Język, którego oni używają..., trudno sobie wyobrazić, to język z rynsztoka! Ci ludzie, jak np. pan Andrzej Seweryn do kamer takiego języka używają, to można sobie wyobrazić w jaki sposób oni porozumiewają się między sobą - powiedział.Mateusz Wagemann z Suwerennej Polki uważna, że agresja opozycji wynika stąd, że nie ma ona pomysłu na Polskę.- Wiemy to i widzimy, myślę, że nawet wyborcy, zatwardziały i mniej zatwardziały elektorat opozycji to widzi i ma świadomość tego, że nie ma tam żadnego konkretnego pomysłu,nie ma propozycji programowych - zaznaczył wicewojewoda.Marsz opozycji rozpoczął się w południe w Warszawie.