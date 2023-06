Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żaglowiec Dar Szczecina wyruszył w kolejny rejs, tym razem celem jest dopłynięcie do najdalej wysuniętego punktu na północ Europy, jakim jest przylądek Nordkapp w Norwegii. Trzymiesięczny rejs będzie podzielony na cztery odcinki, w którym weźmie łącznie 50 śmiałków chcących poczuć morską przygodę i wiatr w żaglach.

Jacht odpłynął z Centrum Żeglarskiego nad jeziorem Dąbie, gdzie pożegnali go mieszkańcy.



- Uczymy się mocno żeglarstwa, załoga pełni wachty, stawia i zrzuca żagle, gotuje, sprząta, zwiedza - normalna żeglarska robota - mówi Wojciech Malejka, kapitan jachtu Dar Szczecina. - Bardzo się cieszę, że będę mogła spróbować popływać na czymś nowym. Co mnie skłania do tego? Może romantyzm żeglarski. - To będzie mój pierwszy rejs morski. Choroba morska, będzie najgorszą rzeczą jaka może mnie spotkać - mówią uczestnicy rejsu.



Dar Szczecina ma powrócić do swojego macierzystego portu 9 września.