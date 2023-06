Jedyne takie zawody wspinaczkowe na świecie... odbędą się w Szczecinie

Najwyższy szczeciński komin stanie się najwyższą na świecie ścianką wspinaczkową. Już 15 lipca na terenie dawnej fabryki "Wiskord" odbędą się wyjątkowe zawody. Dwudziestu czterech wspinaczy będzie miało do pokonania aż 252 metry, mówi organizator Mateusz Staworowski.

- Zawody mają charakter sportowy, dla doświadczonych wspinaczy. Ze względu na czas, który nas ogranicza maksymalnie będzie mogło wystartować 12 zespołów - mówi organizator.Aby komin stał się drogą wspinaczkową trzeba nakręcić na nim chwyty i stopnie, co już trwa. Podczas zawodów dodatkową atrakcją będzie pokaz skoków na linie ze szczytu komina.- Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć jak wygląda wspinanie wielowyciągowe, a także będą pokazy skoków base jump - dodaje Staworowski.Zapisy do zawodów "Wyżej się nie da" już się rozpoczęły, potrwają do 20. czerwca. Co ciekawe po zawodach chwyty i stopnie pozostaną już na stałe na kominie, który ma się stać miejscem do zaawansowanego treningu wspinaczki po najwyższych ścianach świata.