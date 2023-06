Pieczarki w Forcie Gerharda?

Fot. Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża

Czy Forcie Gerharda powstanie pieczarkarnia? O takich planach poinformowały władze muzeum w Świnoujściu. To przez utrudniony dostęp do atrakcji przez zamknięcie

drogi prowadzącej do terminala LNG.

W poniedziałek do fortu mają przyjechać specjaliści, którzy ocenią, czy mury muzeum nadają się do uprawy pieczarek.



Po zamknięciu drogi przy terminalu do fortu można dostawać się tylko droga wodną; połączenie obsługuje statek "Adler Schiffe". To jednak nie rozwiązało problemu i odwiedzających jest znacznie mniej.



- Przypomnę, że te atrakcje były w taki sposób uformowane i przygotowane, aby były dostępne i by każdy mógł z nich korzystać - mówił w Radiu Szczecin Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda.



W ostatnich dniach doszło do awarii statku i nie kursował, przez co turyści nie mogli się do fortu dostać.



Władze fortu nie informują czy zamkną ostatecznie muzeum. Jak piszą na Facebooku: "Rozpatrujemy różne warianty. Czy w lipcu i sierpniu, wrześniu będziemy czynni? Tak! Bo każdy proces wymaga czasu więc tych, którzy chcą nas zwiedzić zapraszamy”.