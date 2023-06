Nowe podejście dla statków do portu w Świnoujściu. Jest decyzja premiera

Inwestycję będzie realizował Urząd Morski w Szczecinie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Inwestycję będzie realizował Urząd Morski w Szczecinie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o uruchomieniu wieloletniego planu inwestycyjnego na budowę nowego podejścia dla statków do Świnoujścia.

Poinformował o tym prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, Krzysztof Urbaś podczas kongresu Polskie Porty. Budowa nowego podejścia to jeden z warunków budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.



- Urząd Morski w latach 2023-29 dostanie środki, ponad 10 miliardów złotych na wybudowanie nowego podejścia morskiego do portu w Świnoujściu. Będzie to tor oraz falochron osłonowy dla terminalu kontenerowego - zapowiedział prezes Urbaś.



Warto inwestować w polskie porty - zaznaczył prezes Urbaś.



- Mamy dane sprzed 2-3 lat, jeżeli chodzi o terminal w Gdańsku, to jest ok. 10 miliardów złotych. Szacunki poparte informacjami z KAS-u: to jest ponad 40 miliardów złotych rocznie - dodał.



Inwestycję będzie realizował Urząd Morski w Szczecinie. Zakłada ona budowę podejścia do Świnoujścia o długości ponad 60 kilometrów i szerokości 500 metrów. Statki będą mogły mieć 15 metrów zanurzenia.