Goleniów. Sezon na czartery. Turcja i Bułgaria

W ramach czarterów wakacyjnych Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłuży w tym roku 46 tysięcy pasażerów. źródło: https://www.facebook.com/SzczecinAirport

Połączenie dopiero wystartowało, a już zanotowało frekwencyjny sukces. Z lotniska w Goleniowie odleciał pierwszy lot czarterowy do Turcji.

Na pokładzie samolotu znalazł się komplet pasażerów, czyli 180 osób. Antalya do kierunek, który był obsługiwany już w ubiegłym roku. Cieszył się dużą popularnością.



- Tour operatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu "czterech Turcji" w tygodniu od nas, czyli 800 osób tygodniowo korzystało z naszego lotniska na połączeniu Szczecin-Antalya-Szczecin co jest naprawdę super wynikiem - podkreślił Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego w Goleniowie.



We wtorek z kolei pierwszy czarterowy lot do Burgas w Bułgarii. To nowość, jaką lotnisko wprowadza w tym roku. Sezon czarterowy na lotnisku w Goleniowie potrwa 4,5 miesiąca.



