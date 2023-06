Światowy Dzień Ochrony Środowiska. U nas z tej okazji Ekopiknik [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Policja, Straż Pożarna i Lasy Państwowe przygotowują dzieci ze szczecińskich przedszkoli i szkół do bezpiecznych wakacji.

Wszystko w ramach Ekopikniku, który odbywał się dzisiaj w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Piknik miał edukować ale i bawić dzieci.



- Cieszę się bardzo, ze tak licznie przybyły do nas - wraz z nauczycielami i opiekunami - dzieci. Pokazujemy, poprzez różne instytucje, które z nami współpracują na rzecz ochrony środowiska w jaki sposób dbać o to środowisko, bo przecież wszyscy żyjemy na tej samej Ziemi - podkreślił Marek Subocz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



- Super, robiłam właśnie z policjantem odciski. - Bardzo fajna zabawa, koło fortuny, nagrody. Można się nauczyć, co robić, gdy wybuchnie pożar. - Dopiero przyszliśmy, byliśmy na warsztatach gaszenia ognia. Warto chodzić z dziećmi na takie wydarzenia - mówili uczestnicy pikniku.



Piknikowi przyświecały obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.