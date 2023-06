Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach

Pogarsza się sytuacja pożarowa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w woj. zachodniopomorskim.

W większości nadleśnictw obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Ściółka jest na tyle sucha, że łatwo o zaprószenie ognia.- Jest do tego podstawa - przyznał Marek Stasiuk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Jak wyjaśnił, zakaz wstępu do lasu można wprowadzić w sytuacji, gdy m.in. występuje tzw. pogoda pożarowa, czyli wilgotność powietrza wynosi mniej niż 40 proc., a temperatura przekracza 24 stopnie oraz gdy wilgotność ściółki jest poniżej 10 proc. - Wówczas jest ona suchsza niż kartka papieru - powiedział.Od początku roku na terenie RDLP w Szczecinku odnotowano 40 niewielkich pożarów lasu. Do dwóch z nich doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Dlatego leśnicy apelują o rozwagę podczas spacerów.- Absolutnie nigdzie w lesie nie rozpalajmy ognia bez zgody leśników. Nie zostawiajmy też żadnych niedopałków ani szkieł - podkreślił Stasiuk.W przypadku zauważenia ognia na terenie leśnym należy powiadomić straż pożarną. Dodatkowo na terenie każdego nadleśnictwa znajdują się pojazdy z systemem gaśniczym. Do dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku są także trzy gaśnicze statki powietrzne.