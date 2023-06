Kolejne opóźnienia remontu wiaduktu w Stargardzie

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Nie w lipcu, a we wrześniu powrócą zamknięcia na wiaduktach w centrum Stargardu. Wszystko to z powodu odbiorów, które się przedłużają. Dopóki nie będziemy mogli przenieść ruchu na nowe tory, nie będziemy mogli rozpocząć prac na kolejnych połówkach wiaduktów - mówi Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Przebudowywane tory, sieć trakcyjna i urządzenia do sterowania ruchem kolejowym, muszą spełniać wszystkie parametry i normy zgodne z przepisami. To będzie oceniane podczas odbiorów. W związku z tym, że pociągi będą sterowane nowym systemem sterowania, ze względów bezpieczeństwa podlegają rygorystycznej procedurze odbiorowej - mówi Pietrzykowski.



Wieści te budzą mieszane uczucia wśród stargardzkich kierowców. Z jednej strony mieszkańcy cenią sobie komunikacyjny spokój na wakacje, ale z drugiej przyznają, że remont już trwa za długo.



- Zawsze był poślizg. Miało być to zrobione w ciągu trzech lat wszystko, a już piąty rok leci i połowy nie ma zrobionej. - W wakacje dzieci nie będą jeździć do szkół. - Najgorsze było zamknięcie na pierwszej brygady, tam była tragedia. - Takie inwestycje powinny być robione na okrągło, na trzy zmiany nazwijmy. Nie wiem dlaczego tak jest, że tutaj nie jest robione to na wydłużonym nawet czasie - mówią mieszkańcy.



Pod koniec czerwca natomiast wykonawca planuje zamknąć przejazd pod wiaduktem na ulicy Składowej. Wiadukt ten jest kluczowy nie tylko dla modernizacji linii kolejowej Szczecin-Poznań, ma pod nim przebiegać również odcinek obwodnicy Stargardu.