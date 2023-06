Uwaga na ptasią grypę w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu przestrzega aby unikać kontaktu z dzikim ptactwem. Lewobrzeże miasta znalazło się w strefie obszaru zagrożonego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), której ognisko wykryto po niemieckiej stronie wyspy Uznam.

W lewobrzeżnej części Świnoujścia już od kilku dni trwają kontrole związane z możliwością rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Bożena Stalka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu uspokaja, że na razie sytuacja jest stabilna.



- Nie mamy na chwilę obecny niepokojących sytuacji, które mogłyby wzbudzić podejrzenie, że mamy do czynienia z obecnością wirusa.



W polskiej części wyspy Uznam znajduje się sześć niewielkich gospodarstw z kurami. Gospodarze wszystkich, do zaleceń inspektora się dostosowali. - Ja mam tylko kilka kurek, także aż tak uciążliwe to nie jest. Matę mam przed wejściem, nikt poza mną tutaj nie wchodzi.



O ptasiej grypie mówi się głównie w kontekście kur, jednak dotyczą one wszystkich ptaków, także gołębiami. - Zalecenie jest takie, żeby jednak ograniczyć ten kontakt, nie dotykać w żadnym wypadku, a dzieci należy pilnować i edukować - dodaje Stalka.



Obostrzenia obowiązywały będą do 12 czerwca pod warunkiem, że na terenie miasta nie pojawią się oznaki rozprzestrzeniania wirusa.