Naukowiec z ZUT drukuje respiratory. Szuka inwestora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sprawdziły się podczas testów, są gotowe do pracy - potrzeba tylko inwestora, by mogły trafić na rynek. To urządzenia ratujące życie, które powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Dr inż. Maciej Królikowski na drukarce 3D wydrukował respiratory. To niewielki, bezprzewodowy, przenośny i bardzo łatwy w użyciu sprzęt. Pomysł drukowania powstał w czasie pandemii, kiedy respiratorów brakowało. Brakowało również rąk do pracy.



Sprzęt testowali między innymi strażacy i zainspirowali oni naukowców do kolejnego ulepszenia.



- Włączamy zasilanie. Załóżmy, że pacjent jest w stanie śmierci klinicznej, ma zatrzymane oddychanie. Niczego więcej nie musimy robić, wystarczy włączyć aparaturę oddechową, czyli podłączyć mu - że się tak wyrażę - odpowiednie "orurowanie". Wystarczy tylko uruchomić, urządzenie rozpoczyna pompowanie, jak widzimy: płuco się rozszerza...

- Podłączyliśmy wszystko w minutę - zauważyła reporterka Radia Szczecin.

- Gdybym chciał, podłączam to w kilkanaście sekund. W tej chwili pracujemy nad urządzeniem do resuscytacji krążeniowej. Chcemy sygnał z tego urządzenia podłączyć do urządzenia komplementarnego, czyli urządzenia, które ugniata klatkę piersiową inną metodą niż te urządzenia, które w tej chwili jeżdżą w karetkach i są wykorzystywane - mówi dr Królikowski.



Wyprodukowanie jednego respiratora kosztuje 2 tysiące złotych.