Zajęcia taneczne, fotograficzne i nauka gry w szachy to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla dzieci w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

We wtorek rusza elektroniczny nabór na półkolonie.Przeznaczone są dla dzieci od zerówki do 8 klasy. Na trzy pierwsze tygodnie wakacji przygotowano trzy turnusy. Zajęcia odbywają się od 8:30 do 15:30. Dla dzieci przygotowane będą również dwa posiłki.Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.