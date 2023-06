Brakuje asystentek stomatologicznych

Do egzaminu końcowego w tym roku przystąpiło tylko sześć pań. Każda z nich od ręki znajdzie zatrudnienie. źródło: https://pixabay.com/pl/428642/jarmoluk/CC0 - domena publiczna

Zapotrzebowanie jest ogromne, a chętnych do nauki brakuje - chodzi o asystentki stomatologiczne.

W Szczecinie kształcą się w Policealnym Studium Medycznym. Jednak do egzaminu końcowego w tym roku przystąpiło tylko sześć pań. Każda z nich od ręki znajdzie zatrudnienie.



- Zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ co chwilę do naszej szkoły przychodzi zapytanie, czy któryś z naszych uczniów byłby zainteresowany. Każdy stomatolog potrzebuje takiej asysty, by móc zajmować się leczeniem - mówi dr Katarzyna Kazojć, dyrektor Policealnego Studium Medycznego.



To oferta także dla Ukraińców.



- Widzimy coraz większe zainteresowanie. Czasami nawet kształcenie rozpoczynają lekarze stomatolodzy z Ukrainy, którzy oczekują na zezwolenie wykonywania zawodu i chcą przyswoić sobie, odświeżyć, poznać standardy, które obowiązują w Polsce - dodaje Kazojć.



Nauka w studium trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej.