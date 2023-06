"Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w samochodzie" - to kampania, którą prowadzą założyciele facebookowej grupy "Stoją Stargard".





Apelują oni do kierowców, by w upalne dni pod żadnym pozorem nie zostawiali małych dzieci i zwierząt w pojazdach. Wydrukowali specjalne plakaty, które rozwieszają w różnych częściach Stargardu, ale również innych miejscowościach regionu.Wszystko po to, by zwiększyć świadomość kierowców. - Temperatura za oknami dziś do 30 stopni Celsjusza. Zamknięty samochód z osobą czy zwierzęciem w środku, to istny piekarnik. Nie zostawiajmy dzieci w samochodzie, zarazem żadnego zwierzaka - mówi jeden z organizatorów.Zapraszają oni wszystkich chętnych, by skontaktowali się z grupowiczami i choć jeden taki plakat powiesić np. w swojej firmie.