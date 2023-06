Ekstremalna sytuacja w lasach w Zachodniopomorskiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogłoszono w większości nadleśnictw w województwie zachodniopomorskim.

Sytuacji nie ułatwiają wysokie temperatury i brak opadów deszczu. W tym roku na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowano blisko 100 pożarów - prawie połowę z nich w obszarze Szczecina, Stargardu, Goleniowa i Nowogardu. W lasach jest bardzo sucho.



- Od dłuższego czasu nie padało, co powoduje, że w lesie jest bardzo sucho. Można powiedzieć, że sytuacja jest katastrofalna. Trzeba mieć świadomość, że niewiele trzeba, aby wybuchł pożar - wystarczy niedopałek papierosa - przestrzega Jolanta Sojka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



A jak mieszkańcy przestrzegają zasad bezpieczeństwa w lesie?



- W ogóle nie rozpalać niczego w lesie. Miesiąc deszcz nie padał, nie rozpalać, bo byśmy zrobili pożar. - Mamy grill, blisko wody, jest bezpiecznie. Sytuacja opanowana. - Nie widziałam nikogo, by przechodził choćby z papierosem. Ludzie są na tyle rozważni, więc wiedzą, co może grozić. - Ludzie w ogóle nie myślą. Wiedza jest znikoma u osób, które tu przyjeżdżają, robią ogniska, nie sprzątają po sobie, to wszystko zostaje. Nie przestrzegają podstawowych reguł - mówili.



Nad bezpieczeństwem 35 nadleśnictw w Zachodniopomorskiem codziennie czuwa 200 leśników. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie apeluje o zachowanie szczególniej ostrożności podczas pobytu w lesie. W przypadku zauważenia ognia na terenie leśnym należy powiadomić Straż Pożarną.