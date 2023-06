Łódź desantowa, czyli nowy eksponat w kołobrzeskim Skansenie Morskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo P. Polanin, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Overlord. W 79. rocznicę lądowania aliantów w Normandii kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego pozyskało eksponat mogący pamiętać tamte wydarzenia.

Mowa o amerykańskiej 9-metrowej aluminiowej łodzi desantowej ważącej ponad 750 kilogramów. Łódź została wyprodukowana w 1944 roku specjalnie z myślą o działaniach wojennych w północno-zachodniej Francji.



- Ona służyła do przeprawiania się przez rzeki, jeziora czy kanały. Jednostkę mógł przenosić pluton żołnierzy; 20 żołnierzy mogło ją wrzucić na wodę. Jest to naprawdę bardzo cenny zabytek - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego.



Dokładna historia tej łodzi nie jest jeszcze znana. Muzeum pozyskało ją od prywatnego właściciela, jednak obecnie nie wiadomo, jak trafiła ona do Polski i jaki był jej udział w działaniach wojennych.



Zachowała się jednak w dobrym stanie i od środy będzie ją można oglądać w kołobrzeskim Skansenie Morskim.