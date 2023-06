Niemcy chcą renegocjacji umowy ws. Odry, choć nie ma do tego podstaw [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wideo K.Kozioł, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strona niemiecka chce renegocjować umowę o poprawie ochrony przeciwpowodziowej.

Takie sugestie padły podczas konferencji, która dziś odbywała się w przygranicznym Schwedt - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Dzisiaj taki właśnie sygnał został nadany. To znaczy, że trzeba tę umowę renegocjować, że zmieniły się okoliczności. Przypomnę od 2015 roku minęło tylko kilka lat. To nie są dekady różnicy, kiedy dostalibyśmy zupełnie nowe informacje odnośnie klimatu, środowiska, ekosystemu. Ta umowa powinna być realizowana. Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać - mówi wojewoda zachodniopomorski.



W ramach tej umowy budowane są na Odrze urządzenia regulacyjne, m.in. słynne ostrogi. Tymczasem strona niemiecka chce renaturalizacji rzeki i twierdzi, że to lekarstwo na zanieczyszczenie rzeki - dodaje Zbigniew Bogucki.



- Dla nas jest to kwestia żywotnego interesu polskiego i my będziemy go bronić. A że potrafimy łączyć interes gospodarczy z interesem ochrony środowiska, z ochroną bogactwa przyrodniczego, pokazaliśmy chociażby przy pogłębianiu toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Na kilkudziesięciu kilometrach olbrzymie prace hydrologiczne, największe wówczas na świecie. I ekosystem nie ucierpiał - mówi wojewoda zachodniopomorski.



Konferencję zorganizował Land Brandenburgii.