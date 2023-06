Zachodniopomorskie WOT zapraszają na wakacyjną przygodę [ZDJĘCIA]

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Już po raz trzeci w 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbędą się „Wakacje z WOT”. To okazja, aby zasilić szeregi właśnie tej jednostki.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych. Szesnastodniowe szkolenie zakończy przysięga wojskowa - zapowiada Marcin Górka, rzecznik 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Czyli mówimy tutaj o pełnoletnich uczniach, studentach, nauczycielach. Żeby się do nich zgłosić, wystarczą cztery proste kryteria: pełnoletniość, obywatelstwo polskie, niekaralność oraz zdrowie. Wtedy zapraszamy Panie i Panów na to, żeby przez 16 dni przeżyli przygodę z wojskiem - mówi Górka.



W trakcie szkolenia będzie można nauczyć się m.in. obsługi broni - zapowiada starszy kapral Konrad Dzbanuszek.



- Szkolimy żołnierzy w zakresie szkolenia strzeleckiego. Jak bezpiecznie posługiwać się bronią, jak wykonywać strzelania wojskowe. Jak przede wszystkim dobrze wykonywać te strzelania, czyli wykorzystywać broń do tego, do czego ona została stworzona. Nie zapominamy, że oprócz zajęć praktycznych, o zajęciach z życia żołnierskiego, tzw. żołnierskiego zachowania - mówi Dzbanuszek.



Osoby, które chcą przeżyć wakacyjną przygodę w wojsku. mogą zapisywać się w Wojskowych Centrach Rekrutacji lub poprzez stronę Wojsk Obrony Terytorialnej.