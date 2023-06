Komisja Obrony Narodowej wizytowała Pomorze Zachodnie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jak funkcjonuje infrastruktura krytyczna i siły zbrojne na Pomorzu Zachodnim - o tym mogli przekonać się członkowie Komisji Obrony Narodowej.

Posłowie w trakcie dwudniowego wyjazdu poznali między innymi obiekty strategiczne dla Polski - mówi Michał Jach, poseł PiS i przewodniczący Komisji Obrony Narodowej.



- W naszym regionie zbiega się kilka takich strategicznych elementów. Jeden, to ten korpus, którego może nie doceniamy na zewnątrz, bo tu trzeba znać się trochę na wojsku, żeby wiedzieć o co tu chodzi. I to zostało pokazane naszym posłom. Drugie to infrastruktura krytyczna. Również w obliczu tej wojny za naszą granicą widzimy, jak niezwykle istotne jest zagwarantowanie ciągłości jej funkcjonowania - mówi Jach.



Parlamentarzyści mieli okazję zapoznać się z obiektami strategicznymi także od strony wody - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński, członek Komisji Obrony Narodowej.



- Natomiast wszystko to, co wiąże się z obronnością, z pewnym uświadomieniem sobie, jak jest położony dany obiekt, jakie jest zagrożenie np. z wody. Co potrzebujemy, żeby zabezpieczyć np. szlak wodny, gazoport, nie tylko od lądu, ale także od morza, przecież rury idą pod dnem morskim - mówi Dobrzyński.



W trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w sumie uczestniczyło w niej czternastu jej członków.