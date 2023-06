Umowa na wykonanie wielopoziomowego parkingu w Kołobrzegu podpisana

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wielopoziomowy parking ma rozwiązać problemy z miejscami postojowymi w centrum Kołobrzegu.

325 miejsc dla samochodów osobowych na czterech kondygnacjach oraz 13 dla autobusów - tak wyglądać ma wielopoziomowy parking, który powstanie przy ulicy Kamiennej w Kołobrzegu.



We wtorek miejscowy magistrat podpisał umowę na wykonanie inwestycji, a prezydent Anna Mieczkowska mówiła, że jej lokalizacja nie jest przypadkowa.



- Mieszkańcy, ale również może i turyści, którzy do nas przyjeżdżają, będą mogli zaparkować tu auto i bezpiecznie udać się do centrum miasta. Tam zlokalizowane są główne instytucje samorządowe, sklepy, kawiarnie, restauracje - mówiła Mieczkowska.



Obiekt będzie kosztował łącznie 30,5 milionów złotych, a 27,5 mln zł pochodzi z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład.



Poseł Czesław Hoc mówił, że ta inwestycja jest dowodem na udaną współpracę rządu z samorządem.



- To jest sukces, który buduje, który cieszy, ale też który łączy wokół rozwoju naszego pięknego uzdrowiska - mówił Hoc.



Parking powinien powstać w ciągu 590 dni, chociaż wykonawca inwestycji zapewnia, że zrealizuje to zadanie przed terminem.