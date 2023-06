Kolejna "ekopracownia" w Stargardzie

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

55 tysięcy złotych kosztować będzie nowa pracownia w stargardzkiej podstawówce nr 1.

W sali znajdą się modele biologiczne do nauki, nowy projektor, odczynniki, suszarka do probówek czy akwarium z różnymi gatunkami ryb. Wszystko to ma sprawić, że uczniowie będą uczyć się chętniej i w lepszych warunkach.



Podobna "Ekopracownia" powstała jakiś czas temu w innej stargardzkiej szkole - podstawówce numer 10.



50 tysięcy złotych na remont i wyposażenie nowej pochodzi z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.