Dobra wiadomość dla kierowców, którzy pokonują trasę ze Szczecina w kierunku Trójmiasta. Na ukończeniu jest już budowa obwodnicy Sianowa.

Nową drogą szybkiego ruchu kierowcy pojadą prawdopodobnie już w lipcu - zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Wówczas powinniśmy dojechać dwujezdniową drogą ekspresową. Na pewno w dużym stopniu skróci to zarówno czas podróży, komfort przejazdu i bezpieczeństwo, bo nowa droga omija tereny zabudowane. Także to będzie na pewno olbrzymia korzyść zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, którzy obecnie mieszkają przy istniejącej drodze numer 6 - mówi Grzeszczuk.



W pełni przebudowaną krajową szóstką - od Szczecina do Trójmiasta - kierowcy pojadą w 2025 roku.