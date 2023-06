To będą największe inwestycje w historii tych miejscowości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sześć miejscowości w gminie Stare Czarnowo zostanie skanalizowanych. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.

- Gmina dostała pieniądze z rządowego programu Inwestycji Strategicznych - mówi Marzena Grzywińska, wójt gminy Stare Czarnowo: - Tę inwestycję możemy realizować dzięki wsparciu finansowemu z Polskiego Ładu. Jest to kwota około 15 mln zł.



- To największa inwestycja w historii gminy - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - I to jest odpowiedz na to, w jakim miejscu są dzisiaj samorządy, te mniejsze, te niedoinwestowane i te, które przez lata borykały się z potężnymi problemami. Dzisiaj realizują największe inwestycje w historii gminy.



Inwestycja ma kosztować 19 milionów, dla porównania wpływy do budżetu w gminie Stare Czarnowo to 7 milionów złotych - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński: - To jest ten cel i to jest ta metoda - wspierać małe miejscowości, wpierać Polskę powiatową i gminną w rozwoju, w inwestycjach, bo tutaj też ludzie mają prawo do godnego życia i całkowicie normalnych rzeczy w XXI wieku. Tak jak choćby kanalizacja.



Kanalizacja zostanie doprowadzona do: Binowa, Dobropola Gryfińskiego, Glinnej, Kartna, Kołowa i Żelisławca.