Trudności ze skandynawską walutą, również w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Większość komercyjnych banków w Szwecji, Danii oraz Norwegii wstrzymała lub ograniczyła skup swoich walut za granicą.

Z tego powodu od kilku dni w Polsce i również w Szczecinie są trudności ze sprzedażą oraz zakupem gotówki w kantorach, szwedzkich, duńskich czy norweskich koron.



- Nie kupujemy koron szwedzkich, duńskich ani norweskich, dlatego że bank tak samo i norweski, szwedzki i duński nie biorą od banków polskich swoich koron, bo powiedzieli, że u nich w kraju obsługuje się tylko kartą - powiedziała pracownica kantoru na targowisku Manhattan.



Na targowisku Manhattan w Szczecinie, turyści z Niemiec lub Skandynawii płacą teraz z reguły kartami. Dla kupców nie jest to utrudnienie, ale turyści narzekają.



- Ja wymieniam korony na złotówki w kantorze, ale w Danii. Wcześniej robiłam to w Szczecinie. Jednak teraz stało się to niemożliwe. To dla mnie znaczne utrudnienie. Jestem już starszej daty i zamiast karty kredytowej wolę używać gotówki - mówi jedna z zagranicznych turystek.



Centralne banki w Skandynawii nie zajmują się skupem gotówki z zagranicy, robią to komercyjne instytucje finansowe. Te jednak, jak dotąd, nie wydały oficjalnych oświadczeń na temat powodów ograniczania skupów skandynawskich walut.