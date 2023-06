Opieka społeczna o pobitym dziecku z Pyrzyc: "Nie było sygnałów"

"Rodzina była pod naszą opieką, nie mieliśmy żadnych potwierdzonych informacji, że dzieje się coś złego" - mówiła Radiu Szczecin Aneta Wojcieszek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Chodzi o matkę i konkubenta z Pyrzyc, którzy zostali aresztowani. Półtoraroczny chłopiec, który był pod ich opieką trafił do szpitala w Pyrzycach. Na jego ciele było wiele obrażeń, m.in. krwiaki na głowie.Matka dziecka, która pochodzi z gminy Kozielice dostała mieszkanie socjalne w Pyrzycach.- Od tego czasu dostawała wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej - informowała dyrektorka ośrodka. - Rodzina była monitorowana systematycznie przez naszych pracowników, nie dostawaliśmy żadnych informacji. A jeżeli były, to wszystkie były sprawdzane i nie potwierdziły, że w rodzinie się coś złego dzieje. Rodzina była pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach. To była pomoc finansowa, praca socjalna oraz asystent rodziny.Aresztowana matka miała pod opieką prócz 1,5-rocznego chłopca także kilkumiesięczną córkę. Pobity chłopiec opuścił już szpital. Dwójka dzieci została przekazana rodzinie matki.